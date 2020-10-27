Депутат Сюмар заявила, что на нее напали после обнаружения фальсификации голосования

По словам депутата, в приемной главы Петропавловской Борщаговки переписывали протоколы с мокрыми печатями

Депутат фракции Евросолидарность Виктория Сюмар заявила о массовой фальсификации результатов местных выборов в Борщаговской объединенной территориальной громаде в Киевской области. Об этом она написала Facebook.

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Она рассказала, что когда пыталась попасть на прием к главе села Петропавловская Борщаговка Алексею Кодебскому, на нее напали заместитель главы Федоренко и завхоз, "которые хорошо дали по ребрам".

"Почему выталкивали (из приемной, – ред.)? Потому что, зайдя на прием, на столе у секретарши я увидела протоколы с печатями, которые она переписывала", – рассказала Сюмар.

По ее словам, когда появились сотрудники полиции, нападавшие закрыли кабинет и скрылись.

Депутат говорит, что сотрудники полиции приняли решение о немедленном обыске.

"Когда дверь выбили, то обнаружили в кабинете, из которого меня так активно выталкивали, – протоколы с мокрыми печатями. Печати были, подписи председателя и секретаря тоже, а цифры еще писали в кабинете Кодебского" — написала Сюмар.

Также в кабинете, по ее словам, были удостоверения наблюдателей, прессы, деньги, паспортные данные избирателей и списки с подписями за полученные средства.

Сюмар считает, что Кодебский, который, согласно параллельному подсчету Евросолидарности, проиграл их кандидату Кудрику, "пытался сфальсифицировать выборы, назначив пересчет на отдельных участках и поменяв там протоколы".

По словам депутата, полиция изымает доказательства фальсификаций.

Сюмар в эфире телеканала Прямой также сообщила, что написала заявление по факту препятствования деятельности народного депутата.

22 октября полиция зафиксировала искусственное увеличение числа избирателей на отдельных участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Вадим Ребрина

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