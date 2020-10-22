В трех областях искусственно увеличивали число избирателей: на один адрес – 300 человек

В Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал такую "схему" среди студентов, говорят в полиции

Полиция зафиксировала искусственное увеличение числа избирателей на отдельных участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях. Открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники меняли избирательный адрес большому числу людей и подавали заявления в Государственный реестр избирателей об изменении места голосования. По одному адресу фигуранты регистрировали от 50 до 300 человек.

В Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом.

На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение меняли их избирательные адреса.

В Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов, которые также меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение, рассказали в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (Фальсификация избирательных документов) УК.

3 октября на 208 округе в Черниговской области сотрудники полиции выявили избирательную сетку по подкупу избирателей на выборах народного депутата, которая насчитывает более 5000 человек.

12 октября кандидат на пост мэра города Дергачи Харьковской области Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на COVID-19. Представители сети общественного контроля за выборами ОПОРА написали заявление в полицию.

15 августа в Одессе задержали главу одной из участковых избирательных комиссий и ее сообщника по подозрению в подкупе избирателей.

Вадим Ребрина

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