В трех областях искусственно увеличивали число избирателей: на один адрес – 300 человек
В Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал такую "схему" среди студентов, говорят в полиции
Полиция зафиксировала искусственное увеличение числа избирателей на отдельных участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях. Открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники меняли избирательный адрес большому числу людей и подавали заявления в Государственный реестр избирателей об изменении места голосования. По одному адресу фигуранты регистрировали от 50 до 300 человек.
В Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом.
На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение меняли их избирательные адреса.
В Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов, которые также меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение, рассказали в полиции.
Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (Фальсификация избирательных документов) УК.
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