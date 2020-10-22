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В трех областях искусственно увеличивали число избирателей: на один адрес – 300 человек

22.10.2020, 22:17
В трех областях искусственно увеличивали число избирателей: на один адрес – 300 человек - Фото
Скриншот с видео

В Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал такую "схему" среди студентов, говорят в полиции

Полиция зафиксировала искусственное увеличение числа избирателей на отдельных участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях. Открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники меняли избирательный адрес большому числу людей и подавали заявления в Государственный реестр избирателей об изменении места голосования. По одному адресу фигуранты регистрировали от 50 до 300 человек.

В Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, которые были получены мошенническим способом.

На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение меняли их избирательные адреса.

В Тернопольской области декан одного из ВУЗов организовал "схему" среди студентов, которые также меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение, рассказали в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (Фальсификация избирательных документов) УК.

  • 3 октября на 208 округе в Черниговской области сотрудники полиции выявили избирательную сетку по подкупу избирателей на выборах народного депутата, которая насчитывает более 5000 человек.
  • 12 октября кандидат на пост мэра города Дергачи Харьковской области Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на COVID-19. Представители сети общественного контроля за выборами ОПОРА написали заявление в полицию. 
  • 15 августа в Одессе задержали главу одной из участковых избирательных комиссий и ее сообщника по подозрению в подкупе избирателей.
Вадим Ребрина
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