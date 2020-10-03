На одном из округов выявили "сетку" подкупа избирателей на 5000 человек: фото, видео

На 208 округе в Черниговской области сотрудники полиции выявили избирательную сетку по подкупу избирателей на выборах народного депутата, которая насчитывает более 5000 человек. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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По данным полиции, вчера вечером в городе Бахмач при обыске в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой райгосадминистрации были обнаружены деньги и списки избирателей, что свидетельствует об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента по округу №208.

"Из авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых десятников и 66 000 грн. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5000 человек", - уточнил начальник управления областной полиции Владимир Нидзельский.

Обыск провели в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст.160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей), за правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

За подкуп избирателей предусмотрено до шести лет лишения свободы.