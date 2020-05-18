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Нардепы предложили Раде снизить залог на выборах и расширить понятие подкупа

Нардепы предложили Раде снизить залог на выборах и расширить понятие подкупа - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
18.05.2020, 14:45

Соответствующий законопроект подготовили, в частности, народные депутаты от Слуги народа и политической силы За будущее

Верховной Раде предлагают снизить залог для кандидатов в мэры и ужесточить ответственность за подкуп избирателей. Об этом говорится в законопроекте №3485, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.

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Проект изменений в избирательное законодательство подготовили, в частности, первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, глава профильного комитета Андрей Клочко (СН) и сопредседатель группы За будущее Тарас Батенко.

Законопроект предполагает снижение залога на местных выборах в мэры и советы в четыре раза: на каждые 10 000 избирателей кандидату надо будет платить одну минимальную зарплату вместо четырех существующих сейчас. Например, если сейчас залог для кандидата в столичные мэры по действующему Избирательному кодексу составляет более 4 млн грн, то принятие законопроекта позволит снизить его до цифры в чуть больше 1 млн грн.

Также в проекте предлагается установить представительство в избирательных комиссиях депутатских групп Рады, если они заключили соглашение о сотрудничестве с одной партией. Сейчас в Раде есть две депутатские группы - За будущее и Доверие. По мнению гражданской сети ОПОРА, это предложение нарушает стандарты создания комиссий и "угрожает распространению политической коррупции".

Дополнительно авторы хотят разрешить областным организациям партий выдвигать кандидатов на местных городских выборах и подавать кандидатуры в составы избиркомов вместо городских и районных организаций, если последние отсутствуют в структуре партии.

"Это положение создает дополнительные законодательные предпосылки для централизации внутрипартийных процессов и отказа политических партий от создания и развития местных организаций", - считают в ОПОРЕ.

Кроме того, законопроект должен изменить нормы Уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за подкуп избирателя. Если проект будет принят, то подкупом, в том числе, будет считаться передача избирателям и компаниям продуктов питания, спиртных напитков и табачных изделий.

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  • 6 апреля глава Слуги народа заявил, что местные выборы состоятся в запланированный срок.
  • 6 мая Корниенко назвал примерные сроки внесения изменений в Избирательный кодекс: планируется снижение порога для партийных выборов, сокращение расходов на рекламу и технические изменения порядка проведения выборов.

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Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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