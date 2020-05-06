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"Где-то до конца июня": Корниенко назвал сроки принятия Избирательного кодекса

"Где-то до конца июня": Корниенко назвал сроки принятия Избирательного кодекса - Фото
Александр Корниенко (фото - пресс-служба Слуги народа/Facebook)
06.05.2020, 14:13

Глава партии Слуга народа прокомментировал основные изменения, которые планируется внести в новый кодекс и назвал сроки их внесения

В ближайшие недели ожидается формирование пакета изменений в Избирательный кодекс, принять который планируется "где-то до конца июня". Об этом заявил на брифинге глава Слуги народа Александр Корниенко.

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По его словам, на следующей неделе планируется собрание профильного комитета и привлечение профильных сообществ "через эфир". В проекте нового кодекса будут "два существенных момента", прокомментировал Корниенко.

Первый момент касается технических изменений и "позволит провести выборы", потому что сейчас "тот кодекс, который принимала предыдущая Рада и мы преодолевали вето - он не работает", озвучил глава СН, отметив, что об этом говорит Центральная избирательная комиссия и "мы идем им навстречу". Второй - об изменениях политических. Он предусматривает снижение порога для партийных выборов и сокращение расходов на рекламу. 

"Нам нужно двигаться к партизации страны. Партии должны снижаться ниже, чем область, в города, в маленькие города, формировать партийную структуру. По поводу сельских и поселковых советов - там останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения", - заявил Корниенко. Он уверен, что Рада "выполнит свою конституционную функцию" и объявит о местных выборах до середины июля.

Ранее сообщалось, что местные выборы должны состояться в запланированный срок. Говоря о том, как они пройдут, глава партии СН отметил, что "несправедливо менять" правила проведения за полгода до начала процесса и что "основные позиции Избиркодекса для них сохранятся".

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия также добавил, что они выступают "категорически против любых барьеров, две трети, пять процентов", отметив, что Рада уже проголосовала в первом чтении за снижение залога на местных выборах, сделав "процесс более доступным". Также Арахамия выступил против введения партийности для мэров - "они могут быть самовыдвиженцами и беспартийными", подчеркнул он.

Дополнительных комментариев по поводу общенационального барьера в 5% политики не дали.

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  • 28 декабря 2019 года президент подписал новый Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой 11 июля.
  • 6 апреля Корниенко заявил, что местные выборы состоятся в срок - 25 октября, несмотря на карантин и урезанный бюджет.

Читайте также: В Слуге народа заявили об отсутствии предпосылок для проведения досрочных выборов в Раду

Дарья Мостовая, Александра Шмыкова
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выборы партия избирательный кодекс Александр Корниенко Давид Арахамия
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