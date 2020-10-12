Местные выборы. Кандидат в мэры оплачивает тестирование избирателей на COVID-19 – ОПОРА

Представители ОПОРЫ обратились в полицию для проверки на признаки непрямого подкупа избирателей

Кандидат на пост мэра города Дергачи Харьковской области Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на COVID-19. Представители сети общественного контроля за выборами ОПОРА написали заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в Facebook директора Дергачевский центральной районной больницы, кандидата в депутаты местного горсовета от Слуги народа Дмитрия Дончака размещено объявление о том, что по инициативе и при поддержке кандидата на должность Дергачевского городского головы Жидкова Константина Сергеевича проводятся бесплатные ИФА-тесты на коронавирус.

В объявлениях написано, что тесты будут делать в городе Дергачи, селе Цуповка, поселках Прудянка и Слатино.

На размещенных в сети фотографиях изображены люди, которые сдают кровь для проведения ИФА-тест на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе, на котором размещены наклейки с надписью Слуга народа, выполненные в цветах партии.

Кроме этого, на фотографиях размещенных в Facebook странице "Ирина Позднякова" 7 октября 2020 года в селе Прудянка был изображен Константин Жидков на фоне агитационной надписи "Объединенная община – единая команда. За Жидкова" на автобусе, в котором брали кровь на анализ.

Также Жидков в комментарии к сообщению председателя Дергачевской РГА Владимира Усова в Facebook заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений и опубликовал квитанцию.

Представители ОПОРЫ обратились в полицию для проверки указанных фактов на признаки непрямого подкупа избирателей.

Представитель ОПОРЫ обратился за комментарием к самому Жидкову, но как только тот дослушал вопрос, то положил молча трубку и более на звонки не отвечал.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Читайте также: На одном из округов выявили "сетку" подкупа избирателей на 5000 человек: фото, видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.