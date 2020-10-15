Полиция: в Одессе разоблачена "сетка" подкупа избирателей, изъято $45 000 – видео

В Одессе задержали главу одной из участковых избирательных комиссий и ее сообщника по подозрению в подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, во время следственных действий изъято почти $45 000, которые задержанные якобы планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей.

"За один голос и голосования исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство – скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", – рассказал Клименко.

В полиции сообщили, что житель Одессы и глава одной из избирательных комиссии были задержаны при получении денег для дальнейшего подкупа избирателей.

Открыто дело по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) УК. За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.