Полиция: в Одессе разоблачена "сетка" подкупа избирателей, изъято $45 000 – видео

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За голос гражданам предлагали 1000 грн, говорят в полиции

В Одессе задержали главу одной из участковых избирательных комиссий и ее сообщника по подозрению в подкупе избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, во время следственных действий изъято почти $45 000, которые задержанные якобы планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей.

"За один голос и голосования исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство – скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", – рассказал Клименко.

В полиции сообщили, что житель Одессы и глава одной из избирательных комиссии были задержаны при получении денег для дальнейшего подкупа избирателей.

Открыто дело по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) УК. За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.

  • 3 октября на 208 округе в Черниговской области сотрудники полиции выявили избирательную сетку по подкупу избирателей на выборах народного депутата, которая насчитывает более 5000 человек.
  • 12 октября кандидат на пост мэра города Дергачи Харьковской области Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на COVID-19. Представители сети общественного контроля за выборами ОПОРА написали заявление в полицию. 
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Теги: Игорь Клименко, полиция, выборы, одесса
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