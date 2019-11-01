Депутатам начислили зарплату за октябрь: кто сколько заработал

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили зарплату за октябрь. Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос LIGA.net.

Больше всех за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 100 грн. Председатель Рады Дмитрий Разумков заработал 44 600 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк – 45 400 грн.

Главы фракций и групп получили за октябрь следующие суммы:

- Давид Арахамия (Слуга народа) – 36 700 грн;

- Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 800 и 32 800 грн;

- Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 43 400 грн;

- Артур Герасимов и Ирина Геращенко (Европейская солидарность) – 38 800 и 36 500 грн;

- Сергей Рахманин (Голос) – 40 700 грн;

- Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 41 300 грн.

Самую маленькую зарплату за октябрь получила депутат из Евросолидарности Ирина Луценко - чуть меньше 20 000 грн.

Полный список зарплат: