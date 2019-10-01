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Депутаты Рады получили первую зарплату: кто сколько заработал

Депутаты Рады получили первую зарплату: кто сколько заработал - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.10.2019, 13:00

Больше всех заработал в Раде первый-вице-спикер Руслан Стефанчук, меньше всех - Анна Коваленко, ставшая замглавы Офиса президента

Депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили первую полноценную зарплату. Об этом говорится в ответе аппарата парламента на запрос LIGA.net.

В частности, председатель Рады Дмитрий Разумков получит за период с 29 августа по 30 сентября 50 500 грн, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк 49 800 грн.

Главы фракций и групп получили за сентябрь следующие суммы:

Давид Арахамия (Слуга народа) – 43 800 грн;

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 и 37 500 грн;

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37 200 грн;

Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42 100 и 46 300 грн;

Сергей Рахманин (Голос) – 44 200 грн;

Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45 200 грн.

Среди других депутатов отметим борца Жана Беленюка (СН), который посетил 33% заседаний и получил 32 000 грн зарплаты. Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45 200 грн, пятый президент Петр Порошенко – 42 000 грн, а кум Путина Виктор Медведчук – 49 300 грн. Бывший журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский получил 43 300 грн, а экс-шоумен и пародист Александр Скичко – 43 000 грн.

Больше всех в Раде заработал Руслан Стефанчук (59 300 грн), меньше всех - Анна Коваленко из СН (15 900 грн), которая в начале сентября была назначена заместителем главы ОП, в связи с чем ее депутатские полномочия были прекращены.

Полный список депутатов и зарплат (кроме спикера и его заместителей):

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