Депутатам Рады повысят зарплату - Разумков

Президиум Верховной Рады (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Зарплата народных депутатов проиндексирована и увеличится примерно на 3000 грн. Об этом сегодня сообщил на открытии пленарного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков рассказал, что в СМИ появились сообщения о значительном повышении депутатских зарплат - встречались, по его словам, цифры до 100 000 грн. Он обратился в аппарат Рады и уточнил реальные параметры повышения, которое связано с изменением прожиточного минимума.

Также Разумков упомянул о сообщениях в СМИ о премиях для руководителей отдельных госведомств и министерств, и призвал депутатов расспросить об основаниях и размерах этих премий представителей Кабмина на часе вопросов правительству.

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