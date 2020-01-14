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Депутатам Рады повысят зарплату - Разумков

Депутатам Рады повысят зарплату - Разумков - Фото
Президиум Верховной Рады (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
14.01.2020, 10:30

Произойдет индексация зарплат - примерно на 3000 грн

Зарплата народных депутатов проиндексирована и увеличится примерно на 3000 грн. Об этом сегодня сообщил на открытии пленарного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков рассказал, что в СМИ появились сообщения о значительном повышении депутатских зарплат - встречались, по его словам, цифры до 100 000 грн. Он обратился в аппарат Рады и уточнил реальные параметры повышения, которое связано с изменением прожиточного минимума.

Также Разумков упомянул о сообщениях в СМИ о премиях для руководителей отдельных госведомств и министерств, и призвал депутатов расспросить об основаниях и размерах этих премий представителей Кабмина на часе вопросов правительству.

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верховная рада зарплата Дмитрий Разумков
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