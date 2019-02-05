Депутаты не приняли закон о замене военкоматов

Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Народные депутаты не могут принять закон о замене военкоматов центрами комплектования, передает корреспондент LIGA.net.

Радикальная партия блокирует трибуну, БПП и Народный фронт недодают голоса. Депутаты от Радикальной партии заблокировали парламентскую трибуну с требованием снизить тарифы на газ и уволить руководство НАК Нафтогаз.

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Тем не менее спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рассмотрение проект изменений в некоторые законы в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов 9285.

Проект не набрал необходимых 226 голосов. Радикалы не голосовали за законопроект, из 135 депутатов БПП голосовали меньше сотни, из 80 депутатов НФ меньше 60.

Парубий объявил перерыв в пленарном заседании для консультаций.

5 февраля 2019 года началась сессия Верховной Рады, на которой парламентарии собираются внести изменения в Конституцию по поводу стратегического курса на членство Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.