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05.02.2019, 10:05

Стартовала сессия Рады, на которой будут голосовать за НАТО и ЕС

Стартовала сессия Рады, на которой будут голосовать за НАТО и ЕС - Фото
Верховная Рада (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Сегодня в здании на улице Грушевского в Киеве началась десятая сессия парламента: она продлится до 19 июля

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Началась сессия Верховной Рады, на которой парламентарии собираются внести изменения в Конституцию по поводу стратегического курса на членство Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент LIGA.net.

Председатель парламента Андрей Парубий открыл десятую сессию Рады VIII созыва.

Читайте мнение: Будет ли Украина в НАТО через пять лет?

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В четверг, 7 февраля, депутаты рассмотрят проект изменений в Конституцию по поводу курса Украины в ЕС/НАТО. Чтобы принять решение, потребуется минимум 300 голосов.

Депутаты планируют 12 недель работать в пленарном режиме, восемь недель в комитетах, а также четыре недели в округах.

22 ноября 2018 года Рада одобрила закрепление в Конституции курса на ЕС и НАТО.

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Теги: верховная рада, андрей парубий, нато, евросоюз, сессия, стратегический курс
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