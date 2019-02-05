Стартовала сессия Рады, на которой будут голосовать за НАТО и ЕС

Началась сессия Верховной Рады, на которой парламентарии собираются внести изменения в Конституцию по поводу стратегического курса на членство Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. Об этом из зала заседаний сообщил корреспондент LIGA.net.
Председатель парламента Андрей Парубий открыл десятую сессию Рады VIII созыва.
Читайте мнение: Будет ли Украина в НАТО через пять лет?
В четверг, 7 февраля, депутаты рассмотрят проект изменений в Конституцию по поводу курса Украины в ЕС/НАТО. Чтобы принять решение, потребуется минимум 300 голосов.
Депутаты планируют 12 недель работать в пленарном режиме, восемь недель в комитетах, а также четыре недели в округах.
22 ноября 2018 года Рада одобрила закрепление в Конституции курса на ЕС и НАТО.