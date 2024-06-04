Депутаты приняли закон о статусе английского языка

Этот закон определит категории должностей, кандидаты на занимание которых должны обязательно знать английский язык

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4 июня Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9432 об английском языке. Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

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По данным депутатов, закон поддержали 236 народных депутатов. Он предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Также будут определены категории должностей, кандидаты на занимание которых должны обязательно знать английский язык.

Железняк рассказал, что была дискуссия по правке №336, внесенной за день до принятия закона. По его данным, эта правка предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов: ее поддержали 226 голосами.

В августе 2022 года Минкульт разработал законопроект об особом статусе английского языка в Украине как языка международного общения.

17 июня премьер-министр Шмыгаль сообщал, что Кабмин готовит законопроект, который закрепит английский как язык международного общения.

На сайте Офиса президента собрали 25 000 подписей под петицией к Зеленскому с призывом не отказываться от дубляжа иностранных фильмов на украинском языке.

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