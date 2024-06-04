Депутати ухвалили закон про статус англійської мови
4 червня Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №9432 про англійську мову. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
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За даними депутатів, закон підтримали 236 народних депутатів. Він передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Також будуть визначені категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні обовʼязково знати англійську мову.
Железняк розповів, що була дискусія за правкою №336, внесеній за день до ухвалення закону. За його даними, ця правка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів: її підтримали 226 голосами.
- У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроєкт про особливий статус англійської мови в Україні, як мови міжнародного спілкування.
- 17 червня прем'єр-міністр Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування.
- На сайті Офісу президента зібрали 25 000 підписів під петицією до Зеленського із закликом не відмовлятися від дубляжу іноземних фільмів українською мовою.
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