Депутати ухвалили закон про статус англійської мови

Цей закон визначить категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні обовʼязково знати англійську мову

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4 червня Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №9432 про англійську мову. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

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За даними депутатів, закон підтримали 236 народних депутатів. Він передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також будуть визначені категорії посад, кандидати на зайняття яких повинні обовʼязково знати англійську мову.

Железняк розповів, що була дискусія за правкою №336, внесеній за день до ухвалення закону. За його даними, ця правка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів: її підтримали 226 голосами.

У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроєкт про особливий статус англійської мови в Україні, як мови міжнародного спілкування.

17 червня прем'єр-міністр Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує законопроєкт, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування.

На сайті Офісу президента зібрали 25 000 підписів під петицією до Зеленського із закликом не відмовлятися від дубляжу іноземних фільмів українською мовою.

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