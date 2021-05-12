Депутаты российской Госдумы приехали на оккупированный Донбасс. В МИД осудили визит

МИД Украины высказал протест из-за несогласованного визита руководства и депутатов партии Единая Россия на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Поездку российских депутатов на Донбасс в МИД рассматривают как элемент предвыборной кампании перед выборами в Государственную Думу РФ в сентябре.

В МИД считают, что поездка ярко иллюстрирует падение поддержки Единой России среди граждан РФ, которую партия пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины.

Участие в выборах Госдумы РФ украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, поставит под сомнение их легитимность, уверены в МИД.

В МИД отметили, что такие действия подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязанностями России по минским соглашениям и договоренностям лидеров в нормандском формате.

МИД призвал граждан Украины, живущих на оккупированных территориях, не участвовать в "противоправных российских плебисцитах".

Радио Свобода сообщает со ссылкой на подконтрольные гибридным силам России медиа, что в Донецк приезжали секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак и депутаты Дмитрий Саблин, Александр Карелин, Казбек Тайсаев и другие. Поездка была приурочена к годовщине незаконного "референдума" об отделении от Украины.

22 апреля 2021 года омбудсмен Денисова заявила о 300 000 российских паспортов, розданных на оккупированной территории Донбасса.

Денис Юдин

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