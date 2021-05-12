UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депутаты российской Госдумы приехали на оккупированный Донбасс. В МИД осудили визит

12.05.2021, 14:47
Депутаты российской Госдумы приехали на оккупированный Донбасс. В МИД осудили визит - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

МИД Украины высказал протест из-за несогласованного визита руководства и депутатов партии Единая Россия на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поездку российских депутатов на Донбасс в МИД рассматривают как элемент предвыборной кампании перед выборами в Государственную Думу РФ в сентябре.

В МИД считают, что поездка ярко иллюстрирует падение поддержки Единой России среди граждан РФ, которую партия пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины.

Участие в выборах Госдумы РФ украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, поставит под сомнение их легитимность, уверены в МИД.

В МИД отметили, что такие действия подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязанностями России по минским соглашениям и договоренностям лидеров в нормандском формате.

МИД призвал граждан Украины, живущих на оккупированных территориях, не участвовать в "противоправных российских плебисцитах".

Радио Свобода сообщает со ссылкой на подконтрольные гибридным силам России медиа, что в Донецк приезжали секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак и депутаты Дмитрий Саблин, Александр Карелин, Казбек Тайсаев и другие. Поездка была приурочена к годовщине незаконного "референдума" об отделении от Украины.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс единая россия госдума рф Андрей Турчак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 