Депутаты Слуги народа просят КСУ разъяснить, что такое "достойные условия жизни"

142 депутата фракции Слуга народа обратились в Конституционный суд с просьбой разъяснить положения абзаца четвертого преамбулы Конституции, а именно слова "достойные условия жизни". Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
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В преамбуле сказано, что Верховная Рада должна "заботиться об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни".
Депутаты отмечают необходимость в официальной интерпретации слов "достойные условия жизни" в связи с другими положениями Конституции и в связи с социально ориентированной экономикой Украины. Также депутатов интересует, что является показателем "достойных условий жизни".
Понимание положений преамбулы Конституции необходимо для адекватной реализации ее норм в законодательстве, аргументировали депутаты свое обращение.
С полным текстом представления можно ознакомиться на сайте КСУ.
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