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Депутаты Слуги народа просят КСУ разъяснить, что такое "достойные условия жизни"

Депутаты Слуги народа просят КСУ разъяснить, что такое "достойные условия жизни" - Фото
Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.05.2020, 20:46

Депутаты решили узнать, что такое "достойные условия жизни" украинцев, о которых они должны заботиться

142 депутата фракции Слуга народа обратились в Конституционный суд с просьбой разъяснить положения абзаца четвертого преамбулы Конституции, а именно слова "достойные условия жизни". Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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В преамбуле сказано, что Верховная Рада должна "заботиться об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни".

Депутаты отмечают необходимость в официальной интерпретации слов "достойные условия жизни" в связи с другими положениями Конституции и в связи с социально ориентированной экономикой Украины. Также депутатов интересует, что является показателем "достойных условий жизни".

Понимание положений преамбулы Конституции необходимо для адекватной реализации ее норм в законодательстве, аргументировали депутаты свое обращение.

С полным текстом представления можно ознакомиться на сайте КСУ. 

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Вадим Ребрина
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Слуга народа конституция ксу
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