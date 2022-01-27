Депутаты ушли болеть в комитетах: Рада пересмотрела график заседаний из-за коронавируса

Верховная Рада приняла календарный план проведения седьмой сессии IX созыва с учетом тяжелой эпидемической ситуации, требований усиления карантина и вспышки коронавируса среди депутатов. Согласно принятому парламентом постановлению, регулярные пленарные заседания начнутся только во второй половине февраля.

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На 31 января утвержденным календарным планом запланировано проведение согласительного совета, 1 февраля пройдет открывающее сессию пленарное заседание, но до 15 февраля других пленарных заседаний Верховной Рады не будет. Вместо них будет депутаты будут работать в комитетах и с избирателями.

26 декабря пресс-секретарь фракции Слуга Народа Юлия Палийчук сообщила, что среди депутатов фракции растет число заболевших – на тот момент было 17 подтвержденных диагнозов. Также, написала она, болеют коронавирусом 45 сотрудников аппарата ВР.

Сегодня Палийчук сообщила, что заболели уже 23 депутата фракции – то есть, около 10% ее списочного состава.

26 января нардеп фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что в Раде из-за эпидемии не будет регулярных пленарных заседаний до 15 февраля.

Палийчук также вчера подтверждала, что изменения календарного плана уже поддержали большинство фракций.

Сегодня сообщалось, что Верховная Рада провалила голосование за отставку Дмитрия Сенниченко с поста главы Фонда госимущества из-за того, что в парламенте не нашлось необходимого количества голосов.

25 января депутаты не смогли проголосовать введение уголовной ответственности за подделку ковид-сертификатов.

Сергей Бережной

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