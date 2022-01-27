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Депутаты ушли болеть в комитетах: Рада пересмотрела график заседаний из-за коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 14:24
Депутаты ушли болеть в комитетах: Рада пересмотрела график заседаний из-за коронавируса - Фото
Руководство Верховной Рады (Скришнот из видеоторансляции заседания)

Верховная Рада приняла календарный план проведения седьмой сессии IX созыва с учетом тяжелой эпидемической ситуации, требований усиления карантина и вспышки коронавируса среди депутатов. Согласно принятому парламентом постановлению, регулярные пленарные заседания начнутся только во второй половине февраля. 

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На 31 января утвержденным календарным планом запланировано проведение согласительного совета, 1 февраля пройдет открывающее сессию пленарное заседание, но до 15 февраля других пленарных заседаний Верховной Рады не будет. Вместо них будет депутаты будут работать в комитетах и с избирателями. 

26 декабря пресс-секретарь фракции Слуга Народа Юлия Палийчук сообщила, что среди депутатов фракции растет число заболевших – на тот момент было 17 подтвержденных диагнозов. Также, написала она, болеют коронавирусом 45 сотрудников аппарата ВР. 

Скриншот из Telegram

Сегодня Палийчук сообщила, что заболели уже 23 депутата фракции – то есть, около 10% ее списочного состава.

Скриншот из Telegram
  

26 января нардеп фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что в Раде из-за эпидемии не будет регулярных пленарных заседаний до 15 февраля. 

Скриншот из Telegram

Палийчук также вчера подтверждала, что изменения календарного плана уже поддержали большинство фракций.

  • Сегодня сообщалось, что Верховная Рада провалила голосование за отставку Дмитрия Сенниченко с поста главы Фонда госимущества из-за того, что в парламенте не нашлось необходимого количества голосов.
  • 25 января депутаты не смогли проголосовать введение уголовной ответственности за подделку ковид-сертификатов.

Сергей Бережной
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верховная рада Слуга народа эпидемия коронавирус
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