"Держишься? - Держусь". Как Коломойский разговаривает с Зеленским

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Олигарх Игорь Коломойский, который после победы на президентских выборах своего экс-бизнес-партнера Владимира Зеленского вернулся в Украину, "иногда, редко" связывается с ним и "морально поддерживает". Об этом он сказал в комментарии НВ.

"Как дела? Все в порядке? Держишься?" - "Держусь". "Тяжело?" - "Тяжело". "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь", - привел он пример общения с президентом.

Коломойский утверждает, что после инаугурации Зеленского еще не виделся с ним, обвинив в этом журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" на Радио Свобода, которые расследовали контакты и визиты миллиардера.

На замечание журналиста о том, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, олигарх сказал, что "официальной встречи у меня с ним не было". "Может, оговорился", - добавил он о словах президента.

Ранее Коломойский ответил на призыв Зеленского о деньгах на восстановление Донбасса: "Могу покрасить ларек или два". Было опубликовано архивное видео Студии Квартал 95, в котором Коломойского поздравляют с днем рождения и просят денег.

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