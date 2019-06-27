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27.06.2019, 13:15

Как Квартал поздравлял Коломойского с днем рождения: видео

Как Квартал поздравлял Коломойского с днем рождения: видео - Фото
Игорь Коломойский (фото: depositphotos.com)

В архивном видео у владельца канала 1+1 просили заплатить Кварталу 95 денег

Украинская правда опубликовала в Facebook архивное видео студии Квартал 95, в котором владельца канала 1+1 Игоря Коломойского поздравляют с днем рождения и просят денег.

Олигарха поздравляли участники студии Евгений Кошевой, Александор Пикалов, Валерий Жидков, Юрий Корявченков.

Кошевой: "У меня к вам единственная просьба. Повлияйте хоть как-то на канал 1+1, и пусть они дадут нам хоть маленькую часть тех денег, которые должны, потому что я из-за этого начинаю терять друзей".

Корявченко: "Пожалуйста, поговорите с 1+1. Пусть немного денежек перечислят. Я, Бог с ним, уже наелся, а дети кушать хотят".

Пикалов: "Давайте хоть раз в год вы найдете хотя бы секундочку, чтобы съездить на канал 1+1. Хоть немного наведете там порядок".

Ранее сообщалось, что Квартал 95 поедет в тур вслед за партией президента Владимира Зеленского Слуга народа.

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Теги: игорь коломойский, 1+1, Квартал 95, Евгений Кошевой, Александр Пикалов
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