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27.06.2019, 11:10

1+1 возобновляет показ "Сватов"

1+1 возобновляет показ "Сватов" - Фото
Федор Добронравов (кадр из сериала Сваты)

Шестой сезон российского сериала появится на канале с 1 июля

Телеканал 1+1 снова будет показывать сериал "Сваты", который несколько лет был запрещен в Украине. Об этом сообщили в Facebook Студии Квартал 95. 

Шестой сезон начнут показывать с 1 июля в праймтайм - 20:45.

В конце 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительным прокатные удостоверения "Сватов".  Все шесть его сезонов запретили транслировать в Украине.

27 марта 2019 года суд снял запрет с программы. СБУ и Госкино подали апелляцию, ее не удовлетворили. Группа 1+1 медиа обвинила Госкино в умышленном затягивании возобновления прокатного удостоверения и собралась обжаловать запрет одного из сезонов в суде. 14 июня Минкульт разрешил актеру "Сватов" въезд в Украину.

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Теги: 1+1, Квартал 95, сваты
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