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16.05.2019, 07:07

Суд отклонил апелляцию СБУ и Госкино по "Сватам" и Добронравову

Суд отклонил апелляцию СБУ и Госкино по "Сватам" и Добронравову - Фото
Федор Добронравов (скриншот)

Поддержавший российский захват Крыма актер по-прежнему может ездить в Украину, а в эфире страны могут показывать сериал с его участием

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Шестой апелляционный админсуд отклонил апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админсуда Киева по делу о сериале "Сваты" и запрету на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Жалобы ведомств оставлены без удовлетворения, а решение суда низшей инстанции - без изменений.

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В конце марта ОАСК по иску компаний 1+1 и Киноквартал признал противоправным запрет сериала "Сваты" в Украине и отменил запрет на въезд Добронравову.

ОАСК признал незаконными действия СБУ из-за обращения в Минкульт насчет внесения актера в ноябре 2017 года в "запретный" список из-за его публичной поддержки захвата Крыма и незаконных посещений полуострова.

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Теги: Федор Добронравов, сваты
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