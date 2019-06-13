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13.06.2019, 17:30

1+1 media обжалует в суде запрет второго сезона "Сватов"

1+1 media обжалует в суде запрет второго сезона "Сватов" - Фото
Федор Добронравов (кадр из сериала Сваты)

В медиагруппе возмущены запретом телесериала "Сваты"

1+1 media обжалует в суде решение Государственного агентства по вопросам кино запретить второй сезон телесериала "Сваты" производства ООО Киноквартал, конечным бенефициаром которой является президент Владимир Зеленский . Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы

"Группа 1+1 media возмущена таким решением и считает его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным", - пишут в сообщении. 

10 июня 1+1 медиа обвинила Госкино в умышленном затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на телесериал "Сваты". 12 июня эксперты агентства проголосовали за запрет второго сезона сериала.

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Теги: госкино, сериал, 1+1, сваты
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