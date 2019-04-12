Человек Зеленского помог актеру "Сватов" въехать в Украину: Схемы

Официальный уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского на выборах президента помог российскому актеру Федору Добронравову в суде отменить запрет на въезд в Украину. Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

Журналисты установили, что адвокат Сергей Кальченко, который представлял в суде Добронравова от имени ООО Киноквартал, - единственный представитель Зеленского в Центральной избирательной комиссии. Юрист работает в столичной компании Hillmont Partners.

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22 ноября 2017 года СБУ на три года запретила въезд в Украину Добронравову - он неоднократно посещал Крым и публично поддерживал его аннексию. 29 ноября того же года Госкино отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".

26 марта Окружной суд отменил запрет на въезд актеру, признав действия СБУ противоправными. Суд также признал незаконным обращение СБУ в Минкульт для внесения Добронравова в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности" и отменил приказы Минкульта и Госагентства по вопросам кино о запрете распространения фильмов с Добронравовым.