Десантники сбили из зенитной установки российский Су-30: видео последствий
14.09.2022, 16:24
Су-30 (скриншот с видео)
Десантно-штурмовые войска показали видео обломков сбитого львовскими десантниками вражеского многоцелевого истребителя Су-30.
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"На днях зенитчики 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины навсегда приземлили российский многоцелевой истребитель Су-30", – говорится в сообщении.
По словам десантников, пилот оккупантов не ожидал, что его смогут сбить из 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23.
- За сутки 13 сентября ВСУ сожгли десятки единиц автотехники врага, сбили два вертолета и два самолета, а также эффективно поработали по артиллерии и ПВО россиян.
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