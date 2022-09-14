Десантники сбили из зенитной установки российский Су-30: видео последствий

Десантно-штурмовые войска показали видео обломков сбитого львовскими десантниками вражеского многоцелевого истребителя Су-30.

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"На днях зенитчики 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины навсегда приземлили российский многоцелевой истребитель Су-30", – говорится в сообщении.

По словам десантников, пилот оккупантов не ожидал, что его смогут сбить из 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23.

За сутки 13 сентября ВСУ сожгли десятки единиц автотехники врага, сбили два вертолета и два самолета, а также эффективно поработали по артиллерии и ПВО россиян.

Вадим Ребрина

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