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Десантники ВСУ вывели из строя пять российских танков и взяли в плен оккупантов: фото

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 22:25
Десантники ВСУ вывели из строя пять российских танков и взяли в плен оккупантов: фото - Фото
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Во время боя на одном из участков ведения боевых действий украинские десантники уничтожили и вывели из строя пять вражеских танков. Об этом сообщает пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

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Десантники ВСУ вывели из строя пять российских танков и взяли в плен оккупантов: фото

Десантники ВСУ вывели из строя пять российских танков и взяли в плен оккупантов: фото

Некоторых членов экипажа, кто не сгорел в боевой технике, удалось взять в плен.

Десантники ВСУ вывели из строя пять российских танков и взяли в плен оккупантов: фото
  • 8 июля восемь боевиков террористической организации ДНР, попавшие в плен в Сумской и Харьковской областях, получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. 
Вадим Ребрина
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ВСУ десант ДШВ ВСУ
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