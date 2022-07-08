Десантники ВСУ вывели из строя пять российских танков и взяли в плен оккупантов: фото
08.07.2022, 22:25
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Во время боя на одном из участков ведения боевых действий украинские десантники уничтожили и вывели из строя пять вражеских танков. Об этом сообщает пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
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Некоторых членов экипажа, кто не сгорел в боевой технике, удалось взять в плен.
- 8 июля восемь боевиков террористической организации ДНР, попавшие в плен в Сумской и Харьковской областях, получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
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