Боевики террористической организации ДНР попали в плен ВСУ и получили по 15 лет тюрьмы
Восемь боевиков террористической организации ДНР, попавшие в плен в Сумской и Харьковской областях, получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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По данным СБУ, жителя Донецка, который добровольно "мобилизовался" в первый день полномасштабной войны, ВСУ захватили в плен в марте во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Остальные семь боевиков сдались в плен в Сумской области.
Дончанин после "мобилизации" был распределен на должность стрелка 115 полка оккупантов и прошел недельную боевую подготовку в Белгороде. В начале марта его подразделение переправили в Харьковскую область.
25 марта ВСУ освободили Ольховку, ликвидировали около 70 оккупантов и взяли пленных, среди которых был и "доброволец" из Донецка.
Другие семь боевиков в начале полномасштабного вторжения РФ прибыли в Сумскую область. Это были командир отделения, пулеметчик, гранатометчик, помощник гранатометчика и стрелки.
Семеро боевиков попали в плен во время освобождения Сумской области силами ВСУ.
Все восемь террористов признаны виновными по двум статьям – госизмена и создание незаконных вооруженных формирований. Они получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
- Вчера глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию местных жителей в оккупированных Северодонецке и Лисичанске.
- По данным Центра национального сопротивления, оккупанты также готовятся провести "мобилизацию" в Бердянске Запорожской области.
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