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Боевики террористической организации ДНР попали в плен ВСУ и получили по 15 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 12:37
Боевики террористической организации ДНР попали в плен ВСУ и получили по 15 лет тюрьмы - Фото
Мобилизованные в ОРДЛО (Иллюстративное фото из Telegram Денисовой)

Восемь боевиков террористической организации ДНР, попавшие в плен в Сумской и Харьковской областях, получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По данным СБУ, жителя Донецка, который добровольно "мобилизовался" в первый день полномасштабной войны, ВСУ захватили в плен в марте во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Остальные семь боевиков сдались в плен в Сумской области.

Дончанин после "мобилизации" был распределен на должность стрелка 115 полка оккупантов и прошел недельную боевую подготовку в Белгороде. В начале марта его подразделение переправили в Харьковскую область.

25 марта ВСУ освободили Ольховку, ликвидировали около 70 оккупантов и взяли пленных, среди которых был и "доброволец" из Донецка.

Другие семь боевиков в начале полномасштабного вторжения РФ прибыли в Сумскую область. Это были командир отделения, пулеметчик, гранатометчик, помощник гранатометчика и стрелки.

Семеро боевиков попали в плен во время освобождения Сумской области силами ВСУ.

Все восемь террористов признаны виновными по двум статьям – госизмена и создание незаконных вооруженных формирований. Они получили по 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

  • Вчера глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию местных жителей в оккупированных Северодонецке и Лисичанске. 
  • По данным Центра национального сопротивления, оккупанты также готовятся провести "мобилизацию" в Бердянске Запорожской области.

Читайте также: "Мобилизация" на Донбассе. Боевики выманивают из домов утечками газа – СБУ

Оксана Житнюк
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