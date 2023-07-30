Десоветизация. В Украине больше не будет поселков городского типа: закон

Верховная Рада в пятницу, 28 июля, приняла во втором чтении и в целом закон о решении отдельных вопросов административно-территориального

устройства Украины, который сами авторы проекта называли десоветизацией. Его поддержали 262 депутата.

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Редакция законопроекта ко второму чтению, за которую голосовал парламент, предусматривает, что в Украине больше не будет поселков городского типа.

Все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения свыше 10 000 жителей будут иметь статус городов, населенные пункты с преимущественно усадебной застройкой и численностью населения свыше 5 000 жителей просто поселками, другие населенные пункты – селами.

Автоматического понижения городов в статусе не будет. Населенные пункты, которые до настоящего момента уже имеют статус города, автоматически сохранят его (но уже не будет городов республиканского, областного или районного значения), тогда как все поселки городского типа будут считаться просто поселками.

Также закон вводит новое понятие – "поселение". Так будут называть компактное место жительства людей за пределами населенного пункта, не имеющего устойчивого состава населения.

Это могут быть дачные кооперативы, а также временные мобильные города, где живут вынужденно перемещенные лица.

В Украине до полномасштабной войны насчитывалось 460 городов, 885 поселков городского типа и более 28 000 сельских населенных пунктов. Часть из них сейчас частично или полностью разрушены в результате боевых действий.

В июле 2020 года Верховная Рада приняла постановление о создании и ликвидации районов. Согласно документу, теперь в Украине 136 районов. Старые 490 районов парламент ликвидировал.

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