В Украине сократили количество районов. Рада приняла постановление

Верховная Рада более чем в три раза сократила количество районов

Верховная Рада приняла постановление №3650 о создании и ликвидации районов. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов.

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Таким образом, в Украине ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых районов.

Границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района, а выборы депутатов районных советов в ликвидированных районах не проводятся.

Ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей будет проводится после возвращения этих территорий Украине.

Кабинет министров на заседании 12 июня одобрил проекты постановлений Верховной Рады об образовании и ликвидации районов, согласно которым предлагалось ликвидировать существующие 490 районов и создать 129 новых районов.

Однако окончательная редакция проекта постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов", дополнительно согласована профильным комитетом, предусматривает создание 136 новых районов.

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Наталия Софиенко

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