Оставить пять из 25-ти. В Киевской области хотят сократить количество районов

Василий Володин (Фото - скриншот из видео пресс-службы КОГА)

Власть и общины Киевской области рассматривают два варианта нового административно-территориального деления – с пятью или шестью районами. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает Укринформ.

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"Продолжаем вместе с общинами области обсуждать принципы нового районирования Киевской области. Сейчас Киевская область, как и остальные области страны, находится в процессе административной реформы, а именно – укрупнения районов. Вместо 25-ти, которые сейчас действуют в области, планируется создать пять раз меньше, что должно уменьшить чиновничий аппарат и расходы на него ... На сегодня рассматривают два варианта нового административно-территориального деления Киевщины: с пятью или шестью районами ", - сказал Володин.

Он отметил, что методика нового деления на районы утверждена Министерством развития общин и территорий. Во внимание принимают сразу несколько факторов.

"Это должны быть города районного значения с населением более 50 000 человек. Они должны находиться не ближе чем в 30 км в Киев. Удаленность подчиненных населенных пунктов: не более 60 км от райцентра и т.д.", - сообщил глава ОГА.

17 января парламент в первом чтении одобрил возможность Кабмина определять административные центры громад и их территории. Законопроект дает Кабмину право принимать решения об определении административных центров территориальных громад и их территорий, а также подавать в Верховную Раду проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

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