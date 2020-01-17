Рада поддержала изменения в закон о местном самоуправлении

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об изменениях в закон о местном самоуправлении.

"За" проголосовали 288 нардепов, "против" - 3, воздержались 66.

Законопроект дает Кабмину право принимать решения об определении административных центров территориальных громад и их территорий, а также подавать в Верховную Раду проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов. По мысли авторов закона, это позволит завершить процесс формирования территориальных громад и создать районы, которые соответствуют европейским требованиям и стандартам формирования территориальных единиц.

Во время обсуждения законопроекта депутаты подчеркнули, что он поможет продолжать децентрализацию, пока не приняты изменения в Конституцию об административно-территориальном устройстве Украины.

13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти .

децентрализации власти Вчера президент отозвал законопроект из парламента, чтобы доработать его со всеми заинтересованными сторонами.

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