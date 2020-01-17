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Рада поддержала изменения в закон о местном самоуправлении

Рада поддержала изменения в закон о местном самоуправлении - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
17.01.2020, 12:37

Парламент в первом чтении одобрил возможность Кабмина определять административные центры громад и их территории

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об изменениях в закон о местном самоуправлении.

"За" проголосовали 288 нардепов, "против" - 3, воздержались 66.

Законопроект дает Кабмину право принимать решения об определении административных центров территориальных громад и их территорий, а также подавать в Верховную Раду проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов. По мысли авторов закона, это позволит завершить процесс формирования территориальных громад и создать районы, которые соответствуют европейским требованиям и стандартам формирования территориальных единиц.

Во время обсуждения законопроекта депутаты подчеркнули, что он поможет продолжать децентрализацию, пока не приняты изменения в Конституцию об административно-территориальном устройстве Украины.

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верховная рада децентрализация местное самоуправление
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