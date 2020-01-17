Рада поддержала изменения в закон о местном самоуправлении

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об изменениях в закон о местном самоуправлении.
"За" проголосовали 288 нардепов, "против" - 3, воздержались 66.
Законопроект дает Кабмину право принимать решения об определении административных центров территориальных громад и их территорий, а также подавать в Верховную Раду проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов. По мысли авторов закона, это позволит завершить процесс формирования территориальных громад и создать районы, которые соответствуют европейским требованиям и стандартам формирования территориальных единиц.
Во время обсуждения законопроекта депутаты подчеркнули, что он поможет продолжать децентрализацию, пока не приняты изменения в Конституцию об административно-территориальном устройстве Украины.
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