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Детали проекта бюджета: оборона, субсидии, госдолг

Детали проекта бюджета: оборона, субсидии, госдолг - Фото
Оксана Маркарова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.09.2019, 17:34

В 2020 году Украина потратит 438 млрд грн на обслуживание и погашение государственного долга

Проект бюджета предполагает доходы в размере 1,079 трлн грн, расходы - 1,17 трлн грн, дефицит бюджета планируется на уровне 2,09% ВВП, сообщила на брифинге министр финансов Оксана Маркарова.

Одной из главных задач министр финансов назвала снижение госдолга. На конец 2020 года он должен составить не больше 54,1% ВВП. 438,1 млрд грн пойдут на его погашение и обслуживание.

По словам Маркаровой, минимальная заработная плата, которая закладывается в бюджет, увеличивается на 550 грн и составит на 1 января 2020 года 4723 грн.

Бюджет строился на основе майского макропрогноза курса доллара в 28,2 грн, но Маркарова и премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнули, что эта цифра не является прогнозом курса на следующий год и, возможно, ко второму чтению проекта бюджета в парламенте будет пересмотрена.

Также Маркарова сообщила, что стратегические приоритеты - охрана здоровья и образование -  полностью профинансированы в проекте бюджета. На оборону и безопасность будет выделено 245,8 млрд грн. Еще одним важным приоритетом 2020 года министр финансов назвала дороги и сообщила, что только за счет акцизов дорожный фонд получит около 70 млрд грн.

На поддержку агро-промышленного комплекса предполагается выделить 4,4  млрд грн, деньги будут направлены на удешевление кредитов для малых фермеров.

Фонд регионального развития предусмотрен в размере 9,5 млрд грн.

По словам Гончарука, расходы на субсидии в 2020 году запланированы на уровне 47,6 млрд грн.

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бюджет Оксана Маркарова алексей гончарук
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