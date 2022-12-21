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Детонировало 20 часов. ВСУ подтвердили удар по врагу в Кадиевке и по аэродрому в Каховке

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 20:41
Детонировало 20 часов. ВСУ подтвердили удар по врагу в Кадиевке и по аэродрому в Каховке - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил нанесение ВСУ удара по российским оккупантам в Луганской и Херсонской областях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 21 декабря.

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Как отмечается, удар по российским складам боеприпасов в Кадиевке Луганской области был нанесен 15 и 16 декабря.

"Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов", – сообщили военные.

По информации Генштаба, 20 декабря ВСУ ударили по оккупантам, которые скопились на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области.

"Там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы", – сообщили в Генштабе.

Подробная информация по потерям техники и личного состава уточняется.

Наталія Медведєва
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сводка генштаб Кадиевка каховка
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