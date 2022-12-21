У армии России – "юбилей" по потерям танков. Скоро будет и по военным

Украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили более 3000 танков. Показатель уничтоженных оккупантов неуклонно идет к отметке 100 000, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 24 февраля по 21 декабря армия России потеряла в Украине:

личного состава ‒ около 99 740 (+510 за сутки) человек ликвидировано

танков ‒ 3002 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 5979 (+5)

артиллерийских систем ‒ 1972 (+12)

РСЗО ‒ 412 (+2)

средств ПВО ‒ 212 (-)

самолетов ‒ 282 (+1)

вертолетов ‒ 267 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1688 (+8)

крылатых ракет ‒ 653 (-)

кораблей/катеров ‒ 16 (-)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4608 (+9)

специальной техники ‒ 178 (+1).

Британский министр обороны Бен Уоллес говорит, что РФ потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами.

Читайте также: Тема дня | Угроза растет. Какие силы Россия разместила в Беларуси – и на что они способны

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.