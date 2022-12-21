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У армии России – "юбилей" по потерям танков. Скоро будет и по военным

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 09:14
У армии России –
Уничтоженный российский танк (фото - EPA)

Украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили более 3000 танков. Показатель уничтоженных оккупантов неуклонно идет к отметке 100 000, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 21 декабря армия России потеряла в Украине:

личного состава ‒ около 99 740 (+510 за сутки) человек ликвидировано
танков ‒ 3002 (+7)
боевых бронированных машин ‒ 5979 (+5)
артиллерийских систем ‒ 1972 (+12)
РСЗО ‒ 412 (+2)
средств ПВО ‒ 212 (-)
самолетов ‒ 282 (+1)
вертолетов ‒ 267 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1688 (+8)
крылатых ракет ‒ 653 (-)
кораблей/катеров ‒ 16 (-)
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4608 (+9)
специальной техники ‒ 178 (+1).

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Марко Сировой
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ВСУ танки убитые потери армия рф генштаб войска россии
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