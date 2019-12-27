Децентрализация. В это воскресенье - местные выборы в ОТГ

День выборов (фото - ЕРА)

Послезавтра, 29 декабря, в Украине состоятся первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ). Центризбирком уточняет - они пройдут в четырех областях.

В Днепропетровской области выборы состоятся в трех ОТГ (69 округов), во Львовской (23), Сумской (27) и Черновицкой (23) - по одному ОТГ.

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Голосование на 55 избирательных участках начнется в 08:00 и продлится до 20:00. В этих выборах, по подсчетам ЦИК, смогут принять участие более 55 700 избирателей.

Результаты выборов в одномандатных округах и глав сельских/поселковых/горсоветов должны быть объявлены до 4 января 2020 года, в многомандатном округе - до 9 января.

Все подробности, текущие результаты выборов и их итоги можно отслеживать здесь.

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