В Слуге народа заявили о победе на местных выборах: инфографика

День выборов (фото - ЕРА)

Партия Слуга народа заявила о победе на местных выборах 22 декабря. Сообщение об этом размещено в Facebook партии. Официальные итоги выборов ЦИК пока еще не публиковал.

В Слуге народа заявляют, что кандидаты партии победили на выборах 25 глав ОТГ из 86 (в 52 ОТГ победили самовыдвиженцы, в пяти - кандидаты от Батькивщины, в двух - от Нашего края, по одному - от Аграрной партии и Укропа).

Также в партии утверждают, что получили 476 мандатов в местных советах из 1775. Почти половина мандатов - 814 - досталось самовыдвиженцам, 259 получила Батькивщина, 58 - Наш край, 32 - ОПЗЖ, 31 - Аграрная партия, 21 - Европейская солидарность, 20 - Родной город, 16 - Свобода, 15 - Единый центр, 11 - Радикальная партия, по 8 - Народный рух и Укроп, 6 - Голос.

Местные выборы прошли в 86 ОТГ в 21 области, среди которых - одна городская, 16 поселковых и 69 сельских громад. Дополнительные местные выборы состоялись в 33 ОТГ в 17 областях (13 поселковых и 20 сельских).

Вчера в СН заявляли, что получили 33% среди всех участников местных выборов.

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