Выборы в ОТГ. Слуга народа утверждает - они взяли треть мандатов

В президентской партии Слуга народа утверждают, что их кандидаты получили каждый третий мандат на первых выборах депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые прошли вчера, 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба СН.
"Обработано 75% участков. У нас 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные партии вместе взятые", - рапортуют в партии власти.
Коротко: 29 декабря - выборы. Кому идти голосовать и зачем: семь карточек
По состоянию на 10:00 утра 23 декабря ЦИК еще не обнародовала итоговые или близкие к ним результаты выборов.
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