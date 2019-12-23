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Выборы в ОТГ. Слуга народа утверждает - они взяли треть мандатов

Выборы в ОТГ. Слуга народа утверждает - они взяли треть мандатов - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
23.12.2019, 09:55

По данным "слуг народа", они получили 33% среди всех участников местных выборов, включая самовыдвиженцев

В президентской партии Слуга народа утверждают, что их кандидаты получили каждый третий мандат на первых выборах депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые прошли вчера, 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба СН.

"Обработано 75% участков. У нас 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные партии вместе взятые", - рапортуют в партии власти.

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По состоянию на 10:00 утра 23 декабря ЦИК еще не обнародовала итоговые или близкие к ним результаты выборов.

  • Местные выборы прошли в 86 ОТГ в 21 области, среди которых - одна городская, 16 поселковых и 69 сельских громад. Дополнительные местные выборы состоялись в 33 ОТГ в 17 областях (13 поселковых и 20 сельских).

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Слуга народа ОТГ николаевская область местные выборы
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