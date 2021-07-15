Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 июля

1. РАДА УВОЛИЛА АВАКОВА. Большинством голосов народные депутаты утвердили отставку главы МВД (подробнее).

2. В ЕС ПРИЗНАЮТ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Механизм углеродной корректировки импорта (СВАМ) признает особый правовой режим для украинской электроэнергии (подробнее).

3. РАДА ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛА БЮДЖЕТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ. ТЕПЕРЬ БЮДЖЕТ БУДУТ ПЛАНИРОВАТЬ НА ТРИ ГОДА. Верховная Рада приняла постановление "О Бюджетной декларации на 2022–2024 годы", которым одобрила декларацию и рекомендации относительно бюджетной политики (подробнее).

4. КАЗИНО И ИГРОКИ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОДОБРИЛА ЗАКОН: ДЕТАЛИ. В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей" (подробнее).

5. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ДІЯ.CITY. IT-ШНИКИ СМОГУТ ОФИЦИАЛЬНО ПЛАТИТЬ НИЗКИЕ НАЛОГИ. Верховная Рада приняла во втором чтении Закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", известный также как "закон о Дія.City" (подробнее).

6. ШТРАФ НОВОЙ ПОЧТЫ. КОМИССИЯ ГОСПРОДПОТРЕБСЛУЖБЫ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ: ЧТО РЕШИЛИ. Рабочая группа Госпродпотребслужбы не нашла оснований для наложения взысканий с компании Новая почта – штраф на 325,85 млн грн рекомендовано отменить (подробнее).

7. ИНФЛЯЦИЯ, КУРС ГРИВНИ И ПРОИЗВОДСТВО. НБУ ЗАМЕТИЛ УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ОЖИДАНИЙ БИЗНЕСА. Бизнес продолжает улучшать оценки по объемам производства товаров и услуг в Украине на следующие 12 месяцев. Кроме того, респонденты ожидают замедление инфляции и ослабление девальвации национальной валюты (подробнее).

8. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОСВОБОДИЛА ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМПОРТ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И АВТО НА ГАЗУ. Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроекты №3477 и №3476 об отмене налогообложения при ввозе на территорию Украины экологического транспорта, включая электромобили и авто с двигателями, работающими на газу, а также комплектующие к ним (подробнее).

9. ДЕЛО НА 3 МЛРД ГРН. ИНТЕРПОЛ ОБЪЯВИЛ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК КОНСТАНТИНА ЖЕВАГО. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в международный розыск народного депутата III-VIII созывов и экс-владельца АО "Банк "Финансы и кредит" (ФиК) (подробнее).

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Вадим Ребрина

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