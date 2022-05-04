Действия российской армии – геноцид, памятники РФ в Украине нужно сносить – опрос Рейтинга

Действия российской оккупационной армии на территории Украины назвали геноцидом 89% украинцев. 71% опрошенных считают, что нужно сносить российские памятники в Украине. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг.

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В комментарии LIGA.net группа Рейтинг сообщила, что стороннего заказчика не было, исследование проводилось по инициативе и за счет компании.

Абсолютное большинство (89%) опрошенных поддерживают признание действий российских войск в Украине геноцидом украинского народа. 76% – за запрет использования символов Z и V, используемых на российской военной технике, 74% – за запрет "георгиевской" ленты.

Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих русские или советские названия. 71% – за демонтаж памятников, связанных с Россией. 62% – за запрет на радио и телевидении музыкальной продукции из России.

Опрос проводился по телефону 27 апреля 2022 года среди 1000 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 3,1%.

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Яна Катасонова

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