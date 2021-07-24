Дипломат Госдепа США о санкциях против Коломойского: Запрет въезда – это не конец истории

Запрет на въезд в США для украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, находящимся в компетенции Госдепа. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в интервью Радио Свобода.

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"Есть другие возможности – я о Министерстве финансов. То есть это не конец истории. И вопрос также есть у Федерального бюро расследований и нашего Минюста", – сказал Кент, напомнив, что в 2020 году стало известно о деле против Коломойского. "Посмотрим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас – это наше дело, а если он это сделал тут, в Украине – это ваше дело".

Также Кент напомнил, что экс-премьер Украины Павел Лазаренко "сидел у нас 10 лет", а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас в Австрии и находится под угрозой экстрадиции в США.

5 марта 2021 года США лишили Коломойского, а также каждого из его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.

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Владислав Сердюк

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