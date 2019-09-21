Директор ГБР заявил о найденной в его кабинете прослушке

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал он.

При этом Труба уже предположил, что это может быть связано "с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют".

18 сентября у Трубы спросили, откуда у бывшего главы АП времен Януковича Андрея Портнова информация о большом количестве уголовных дел и ходе их расследований. Глава ГБР сказал, что не может дать ответ на этот вопрос.