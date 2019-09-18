Труба прокомментировал осведомленность Портнова в делах ГБР

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не знает, откуда экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов получает информацию о деятельности правоохранительных органов. Об этом он заявил вчера на встрече с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает Укринформ.

"Я не знаком с Андреем Портновым. Я не могу дать ответ на вопрос, откуда у него появляется эта информация. Я тоже хочу получить на это ответ, и я понимаю, что не только из ГБР такая информация, а такая информация из других правоохранительных или государственных органов", - сказал Труба.

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