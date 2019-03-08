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08.03.2019, 22:05

Директор Спецтехноэкспорта вышел из СИЗО под залог

Директор Спецтехноэкспорта вышел из СИЗО под залог - Фото
Владислав Бельбас (фото - скриншот видео)

Сумма залога - 7 млн грн

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Директор госкомпании Спецтехноэкспорт Владислав Бельбас и еще двое бывших сотрудников этого предприятия вышли из Лукьяновского СИЗО под залог. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на пресс-службу Спецтехноэкспорта.

Сумма залога, назначенного судом, - 7 млн грн. 

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7 марта Бельбаса, бывшего директора госкомпании Павла Барбула и еще двоих экс-сотрудников предприятия суд арестовал с правом внесения залога. Еще одного - отправил под круглосуточный домашний арест. 

Им инкриминируют растрату в 55,5 млн грн.

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Теги: Спецтехноэкспорт, сизо, залог, Владислав Бельбас
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