Директор Спецтехноэкспорта вышел из СИЗО под залог

Владислав Бельбас (фото - скриншот видео)

Директор госкомпании Спецтехноэкспорт Владислав Бельбас и еще двое бывших сотрудников этого предприятия вышли из Лукьяновского СИЗО под залог. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на пресс-службу Спецтехноэкспорта.

Сумма залога, назначенного судом, - 7 млн грн.

Реклама

7 марта Бельбаса, бывшего директора госкомпании Павла Барбула и еще двоих экс-сотрудников предприятия суд арестовал с правом внесения залога. Еще одного - отправил под круглосуточный домашний арест.

Им инкриминируют растрату в 55,5 млн грн.