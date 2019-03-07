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07.03.2019, 13:58

Суд арестовал директоров Спецтехноэкспорт

Суд арестовал директоров Спецтехноэкспорт - Фото
Фото: Pixabay

Нынешнему, бывшему директору предприятия и еще троим чиновникам инкриминируют растрату на сумму более 50 млн грн

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Соломенский райсуд Киева арестовал с правом внесения залога бывшего и нынешнего директоров госкомпании Спецтехноэкспорт, а также троих бывших сотрудников предприятия, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Им инкриминируют растрату в 55,5 млн грн.

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Действующего директора предприятия Владислава Бельбасу арестовали с правом залога 7 млн грн, бывшего главу Спецтехноэкспорта Павла Барбулю арестовали с правом внесения залога в 1,9 млн грн.

Еще один бывший чиновник предприятия – руководитель департамента Д.Панасенко – арестован с возможностью внесения залога в 5 млн грн, бывший начальник сектора Романюк арестован с правом внесения залога в 1,5 млн грн. Бывшего замдиректора Владимира Муцинова суд отправил под круглосуточный домашний арест.

4 марта все они были арестованы НАБУ. В бюро сообщили, что, по данным следствия, в 2009 году по инициативе руководства Спецтехноэкспорт госпредприятие заключило с иностранной компанией соглашение по сопровождению одного из внешнеэкономических контрактов. По этому контракту Спецтехноэкспорт должен был поставить военную продукцию, произведенную ГП Завод 410 ГА.

Посредничество нерезидента должно было обеспечить заключение и последующее выполнение внешне-экономического контракта, за что государственное предприятие Спецтехноэкспорт заплатило $2,225 млн. Детективы НАБУ установили, что компания-посредник заявленные услуги не предоставляла

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Теги: суд, Спецтехноэкспорт, арест, сап
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