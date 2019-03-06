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06.03.2019, 15:12

Глава Укроборонпрома рассказал об отношениях с Гладковскими

Глава Укроборонпрома рассказал об отношениях с Гладковскими - Фото
Павел Букин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С одним - исключительно служебные, с другим - неслужебные

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Гендиректор Укроборонпрома Павел Букин подтвердил, что знаком с экс-замсекретаря СНБО Олегом Гладковским и его сыном Игорем. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

При этом Букин отмечает, что с Олегом Гладковским у него отношения "исключительно рабочие".

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Букин сообщил, что ранее работал с Гладковским как с главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

При назначении на должность руководителя Укроборонпрома Букин проходил у Гладковского собеседование.

"Никаких вопросов неслужебного характера у нас не было", - заверил Букин.

Об также утверждает, что у Гладковского не было полномочий, которые позволяли бы ему влиять на закупки. Из Комиссии по военно-техническому сотрудничеству, по словам Букина, Гладковский уволился год или два тому назад.

Букин сообщил, что 4 марта виделся с Гладковским, чтобы обсудить "то, что произошло".

Глава Укроборонпрома также подтвердил свое знакомство с Игорем Гладковским.

"С Игорем я знаком. Познакомил меня Олег Владимирович (Гладковский-старший, - ред.). Служебных отношений с ним не было", - сказал Букин.

На уточняющий вопрос, не связывают ли Букина с Гладковским-младшим дружеские отношения, директор Укроборонпрома ответил: "Дружбы нет, он гораздо моложе меня".

В третьей части Наших грошей о коррупции в оборонной сфере речь идет о том, что в 2017 году "группировка Жукова-Гладковского" поставила государственной компании Укрспецэкспорт российские детали для самолетов по цене, завышенной в семь раз. С этой сделки якобы получили откаты тогдашний директор компании Павел Букин и замсекретаря СНБО Олег Гладковский. 

Букин опроверг информацию об "откатах".

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Теги: коррупция, павел букин, укроборонпром, снбо, Гладковский
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