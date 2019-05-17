Джемилев: Крымские татары не претендуют на компенсацию от России

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Крымские татары не стремятся получить от России компенсацию за незаконную послевоенную депортации. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Укринформ.

"Мы не ставим себе целью, чтобы в результате признания депортации крымских татар геноцидом Россия выплатила нам какую-то компенсацию. Нам не нужна их компенсация, мы только хотим, чтобы они покинули нашу территорию и позволили спокойно жить на своей земле", - сказал Джемилев.

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Вместе с тем он подчеркнул, что официальное признание депортации крымских татар актом геноцида имеет большое моральное значение.

"Именно сейчас, когда правопреемница СССР, который совершил это преступление, творит новые злодеяния, важно напомнить, что это государство уже делало подобное", - отметил депутат.

Джемилев вместе с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом находится с многодневным визитом в Канаде.

16 мая в дом Джемилева в Бахчисарае приходили силовики оккупационной администрации РФ в Крыму.