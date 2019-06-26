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26.06.2019, 07:20

Джемилев о решении ПАСЕ по РФ: Этот шаг скажется на будущем Крыма

Джемилев о решении ПАСЕ по РФ: Этот шаг скажется на будущем Крыма - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам лидера крымскотатарского народа, "чем меньше давление на Россию, тем больше репрессий"

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что основной причиной решения ПАСЕ, которое может позволить российской делегации вернуться в организацию, являются материальные вопросы, в том числе размер взноса России в казну Совета Европы, составляющий 33 млн евро в год (примерно 7% всего бюджета этой организации, - ред.) и объем товарооборота между Россией и европейскими странами. Об этом сообщает Крым. Реалии.

"Здесь, я думаю, очень сильно сыграли какие-то материальные меркантильные интересы, хотя они мотивируются тем, что, якобы, если Россия уйдет из Совета Европы, трудно будет защищать права российских граждан, тем более, что каждая вторая жалоба от граждан России", – сказал Джемилев.

По его словам, большинство таких жалоб отправляются обратно, поскольку они не проходят всю процедуру в самой России.

Джемилев считает решение ПАСЕ является "предательством идеалов Черчилля", по инициативе которого создавался Совет Европы для обеспечения верховенства права. 

По его мнению, этот шаг скажется на будущем Крыма. "Мы заметили такую закономерность: чем меньше давление на Россию, тем больше репрессий. Поэтому новые аресты, списки заключенных – пусть это будет на совести тех депутатов, которые сейчас проголосовали за возвращение России. Дескать, мы наплевали на все принципы, а они нас вновь приглашают, потому что мы вот заплатим деньги. 33 млн евро, это 30 сребреников, вот такая оказалась цена этих европейских ценностей", – подчеркнул лидер крымскотатарского народа.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. 

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Теги: Россия, Крым, Мустафа Джемилев, пасе
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