Джокер обещает передать "кучу информации" следствию – Холодницкий

Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пранкер Джокер, который якобы от имени генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана переписывается с политиками, пообещал предоставить свои материалы следствию. Об этом в эфире ICTV сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Он представился Джокером. Тоже написал с фотографии генпрокурора. Сказал, что у него есть куча информации. На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", - рассказал Холодницкий.

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Глава САП объяснил, что следствие не сможет использовать материалы Джокера как доказательства, пока не получит устройства, с которых велась переписка, и не проверит их.

Ранее переписку с Джокером показал Рябошапка.

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