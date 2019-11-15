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Рябошапка показал переписку с пранкером Джокером: фото

Рябошапка показал переписку с пранкером Джокером: фото - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.11.2019, 12:17

Генеральный прокурор не ответил на извинения пранкера

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Настоящему времени показал переписку с человеком, который представился пранкером Джокером.

 "Я – Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке". Был такой факт. Хотел извиниться, видимо, и объяснить мотивы своих поступков", - рассказал о сообщении генпрокурор.

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По словам Рябошапки, он не знает, какая личность скрывается за никнеймом Джокер, однако надеется, что "этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды".

Справка. С 31 октября на телеграм-канале Джокер стали появлятся скриншоты, на которых пранкер якобы общался с депутатами Слуги народа Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко от имени генпрокурора.

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Фото: Настоящее время

 

 

 

 

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