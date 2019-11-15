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Взять заказчика убийства Гонгадзе. Шансы малы, считает Рябошапка

Взять заказчика убийства Гонгадзе. Шансы малы, считает Рябошапка - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.11.2019, 06:29

"Многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя было доказать", - посетовал глава ГПУ насчет дела об убийстве журналиста

Расследование многолетнего дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе вряд ли продвинется дальше, чем есть сейчас. Так считает генпрокурор Руслан Рябошапка, своим мнением он поделился с Настоящим временем.

Прошло уже почти 20 лет со дня преступления, за это время сменилось немало прокуроров и их замов, а потому найти заказчиков уже "невероятно сложно", полагает глава ГПУ.

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"Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно", - сказал Рябошапка.

По его словам, "иногда нужно говорить обществу, что здесь, к сожалению, мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие", в противном случае можно "кормить общество обещаниями" еще 20 лет.

Справка. 16 сентября 2000 года Гонгадзе исчез. Через пару месяцев в лесу под Киевом нашли тело без головы, которое, утверждают эксперты, может принадлежать журналисту. Позднее майор госохраны Николай Мельниченко обнародовал аудио из кабинета Леонида Кучмы, на которых голос, похожий на голос второго президента, говорит с силовиками об "устранении" Гонгадзе. В итоге за убийство сел генерал милиции Алексей Пукач. Версий преступления несколько. Заказчики неизвестны.

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