Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Убийца Гонгадзе может выйти на свободу – Kyiv Post

Убийца Гонгадзе может выйти на свободу – Kyiv Post - Фото
Алексей Пукач (фото - LIGA.net)
17.09.2019, 07:30

Ранее Пукачу пересчитали срок по закону Савченко

Убийца журналиста Георгия Гонгадзе бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач может обжаловать пожизненный приговор – и выйти на свободу. Об этом сообщает Kyiv Post.

Пукач подал кассацию с требованием сократить ему срок заключения с пожизненного до 15 лет. При этом он изменил и свои показания. Теперь убийца журналиста говорит, что "превысил полномочия".

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное (заключение – ред.)", - заявил осужденный.

В 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко. Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Заседание по его делу должно состояться 9 октября.

Читайте также: Пукач говорит, что вывозил тысячи таких, как Гонгадзе - адвокат


Пукач говорит, что вывозил тысячи таких, как Гонгадзе - адвокат 
%MCEPASTEBIN%

Напишите нам
алексей пукач георгий гонадзе пожизненный срок кассация закон савченко убийство
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 