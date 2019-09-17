Убийца Гонгадзе может выйти на свободу – Kyiv Post

Алексей Пукач (фото - LIGA.net)

Убийца журналиста Георгия Гонгадзе бывший генерал-лейтенант милиции Алексей Пукач может обжаловать пожизненный приговор – и выйти на свободу. Об этом сообщает Kyiv Post.

Пукач подал кассацию с требованием сократить ему срок заключения с пожизненного до 15 лет. При этом он изменил и свои показания. Теперь убийца журналиста говорит, что "превысил полномочия".

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное (заключение – ред.)", - заявил осужденный.

В 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по закону Савченко. Если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Заседание по его делу должно состояться 9 октября.

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